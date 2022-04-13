Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Herkesin bakışları arasında eğitmenine saldırdı

23 yaşındaki yunus balığı, tüm hayatı boyunca akvaryumda yaşadı, ancak etkinlik sırasında antrenörünü boğmaya çalıştı. Görüntülerde, diğer iki antrenör müdahale etmek için havuzun dışına koşarken yunusun ona doğru atıldığı görülüyor. Antrenör havuzun kenarına doğru yüzmeye çabalarken, yunus onu iki kez daha atılarak havuzun geri itiyor. Antrenör kendini sudan çekmeyi başardıktan sonra seyircilerin rahat bir nefes aldığı duyuluyor.

Gözle görülür bir şekilde sarsılan ve dizlerinin üzerinde iki büklüm olduğu görülen genç antrenörün, eğitmen arkadaşlarının yardımının ardından bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

''KAZAYDI''

Akvaryum yetkililer yunusun ve eğiticinin gösterisinin bir parçası olan rutin bir davranış sergilerken suda kazayla çarpıştığını, bunun ikisi için de rahatsız edici bir etkileşim olduğunu ve yunusun eğiticiye çarparak tepki verdiğini iddia etti. Önlem olarak Miami güvenlik yetkilileriyle temasa geçildiğini bildiren yetkililer “Görünürde ciddi bir yaralanma olmasa da dikkatli bir izleme ve takip değerlendirmeleri herkes için en iyi bakım ve güvenliği sağlayacaktır.” dedi.

Vahşi doğadaki yunuslar, genellikle güçlü burunlarıyla onlara çarparak ve karınlarını ve solungaçlarını hedef alarak köpekbalıklarıyla savaşır. Olayın gerçekleştiği Seaquarium, sayısız hayvan refahı ihlaliyle suçlanan bir akvaryum ve bu olay daha önce yaşanmış bir dizi sorunun sonuncusu.

''SÖMÜRÜYE SON''

Hayvan refahı örgütü PETA, bu akvaryumun uzun süredir acı çeken yunusların umutsuzca korunmaya ihtiyaç duyduğu ve işçilerin risk altında olduğu bir yer olduğunu vurguladı ve bu tür yerleri yunusları bir daha asla alelade gösterilerde kullanılmayacakları ve başka kimsenin zarar görmeyeceği koruma alanlarına dönüştürerek yunusların sömürülmesine son vermeye çağırdı.



