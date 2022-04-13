Mide bulandıran iddia! Rus asker ve eşinin telefon konuşmasındaki ifade şoke etti: Prezervatif kullanırsan...

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş 24 Şubat’ta itibaren devam ederken dünyanın gözü barış müzakarelerine çevrilmişti. İşgalin sürdüğü Ukrayna’da ülkenin Güvenlik Servisi’nin paylaştığı bir görüntü infial yarattı. Bir Rus askeri ve eşinin telefon konuşması olduğu söylenen videoda ikili arasındaki Rusça diyalog ifşa edildi. Rus bir eş, asker kocasına korunmak için prezervatif taktıkları sürece Ukraynalı kadınlara tecavüz etmesini söylerken yakalandı.

MYNET-DIŞ HABER

“BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEME”

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin paylaştığı ses kaydında Rus askerinin eşinin “Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme” ifadeleri dikkatleri çekti.

SBU, Telegram’da yaptıkları paylaşıma “Rus askerlerinin eşleri kocalarını Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye çağrıyor.Burada herhangi bir ek yorumun gereksiz olduğuna inanıyoruz. Bu kötü ruhu Ukrayna’dan bir an önce kovmak için çalışıyoruz” notunu ekledi.

UKRAYNALI GAZETECİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kiev Independent için yazan Ukraynalı gazeteci Anastasiia Lapatina, çağrı hakkında tweet attı. Bu durumu kendi ülkesindeki savaş sırasında duyduğu en kötü şey olarak nitelendirdi. Lapatina tweetinde, “Gerçekten en kötüsünü gördüğümü düşünmüştüm ama az önce bir Rus kadının eşine Ukraynalı kadınlara tecavüz etmesini söyleyen bir çağrı duydum. Sadece ona söylememesini istiyordu” notunu ekledi.



