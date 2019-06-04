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Oğlunu son kez görmek isteyen annenin feryatları yürek burktu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

Adana'da 8. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar eden gencin annesinin onu son bir kez görmek isteyip feryat etmesi herkesi ağlattı.

Oğlunu son kez görmek isteyen annenin feryatları yürek burktu

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlendikten sonra ayrılan Egemen Ş., 50 bin lira borcu olduğu için bunalıma girdi. Egemen Ş., girdiği bunalımdan çıkamayarak 8. kattaki evinin yatak odasının penceresinden atladı. Olayı gören komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Egemen Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Egemen Ş.'nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. Annenin, uzun süre oğlunu görmek için feryat etmesi yürekleri dağladı.

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"Neden yaptın oğlum, beni nasıl yalnız bırakırsın? Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Nazlı Ş. oğlunun cesedinin hemen yanı başına oturarak ona son bir kez daha baktı. Nazlı Ş.'nin kız kardeşi de olay yerinde feryat edip yeğenini son bir kez görmek istedi. Polisin yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana intihar

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