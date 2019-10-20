Mynet Trend

Oğlunun mezarı başında intihar girişiminde bulundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 20.10.2019 20:21 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kadın oğlunun mezarının başında tabancayla intihara kalkıştı.

Oğlunun mezarı başında intihar girişiminde bulundu

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 1 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mert Mustafa C. (27) ve Harun F. (27) silahlı kavgada vuruldu. Yaralılardan Harun F. hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Harun F.'nin annesi Seher F., girdiği bunalım sonunda yanına aldığı silahla birlikte Bafra Asri Mezarlığı'nda bulunan oğlunun mezarı başına gitti.

Kadının feryatlarını duyan mezarlık görevlileri polisi arayarak kadının intihar edebileceği yönünde ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, oğlunun mezarının başında silahı göğsüne dayayan anne Seher F.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

AW833822_01

FENALAŞARAK YERE DÜŞTÜ
30 dakikalık ikna konuşması sırasında fenalaşarak yere düşen kadına müdahale ederek elinde bulunan silah alındı. Sinir krizi geçiren Seher F., olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımıYemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı
Vahşet! Ayaklarını bağlayıp öldürdülerVahşet! Ayaklarını bağlayıp öldürdüler
Eşiyle tartıştı, kendisini ateşe verdiEşiyle tartıştı, kendisini ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun bafra İNRİHAR GİRİŞİMİ

En Çok Okunan Trend Haberler

Acun kira ödemesini kesince... İflas mı ediyor?

Acun kira ödemesini kesince... İflas mı ediyor?

İmamoğlu sinyali vermişti! İstanbul bunu tartışıyor

İmamoğlu sinyali vermişti! İstanbul bunu tartışıyor

Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı

Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı

Yer: Nusaybin! Böyle görüntülendi

Yer: Nusaybin! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! 4 yaşındaki torununun önünde gelinini hastanelik etti

4 yaşındaki torununun önünde gelinini hastanelik etti

Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet! Husumetlisinin eşini öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Sokak ortasında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Eyüpsultan'da vahşet! Atı ayaklarını bağlayıp öldürdüler

Vahşet! Ayaklarını bağlayıp öldürdüler

Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Eşiyle tartıştı, kendisini ateşe verdi

Ara Güler ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı

Ara Güler ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı

Antalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldü

Türkiye sularında ilk kez görüldü! 'Şeytan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.