Oğluyla Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay Gökhan Özoğuz'a fena patladı! "Sakın gözünüzde büyütmeyin"

Son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay magazin gündeminden düşmüyor. Şimdilerde Londra'dan dönen oğlu Osman Nejat'a kavuşan Nurgul Yeşilçay, oğlu ile birlikte Athena konserinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Grubun üyesi Gökan Özoğuz'a fena patlayan Yeşilçay, "Sakın gözünüzde büyütmeyin" dedi.

OĞLUNA KAVUŞTU

Nurgül Yeşilçay 2004 yılında evlendiği Cem Özer'den 2010 yılında boşandı. Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay'ın Osman Nejat Özer adını verdikleri oğulları eğitim gördüğü Londra'dan Türkiye'ye döndü. Nurgül Yeşilçay "Benimki gelir gelmez beni Athena konserine götürüyor kral" notuyla birlikte oğluyla paylaşım yaptı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Nurgül yeşilçay oğlu Osman Nejat Londra'dan döner dönmez oğluyla birlikte Athena grubunun konserine gitti. Konserde oğlunun şarkıya eşlik ettiği anı paylaşan Yeşilçay, oğlunun Athena hayranı olduğunu, grup ile tanışmak için kulise gittiklerinde grubun solisti olan Gökhan Özoğuz'un soğuk davrandığını grubun diğer üyesi Hakan Özoğuz'un ise daha samimi davrandığını paylaştı. Yeşilçay ateş püskürdüğü paylaşımında "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" şeklinde yazdı.







