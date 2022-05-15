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''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım, başka seçeneğim yoktu''

15.05.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, New York'tan 28 yaşındaki Kassandra Jones, yüksek lisans eğitimi alırken almak durumunda kaldığı burslar sebebiyle çok fazla borçlanmıştı. Borçlarını ödemek için dondurulmuş yumurtalarını satmaya karar verdi.

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım, başka seçeneğim yoktu''

Kassandra Jones, yüksek lisans eğitimi tamamlamak için aldığı burslarla biriken öğrenci borcunu ödemek için başka seçeneği olmadığını fark edince donmuş yumurtalarını satmaya karar verdi. 28 yaşındaki genç kadın, beş tur yumurta bağışının ardından 135.000 sterlinlik borcunun 40.000 sterlinlik kısmını ödedi.

TASARRUF FAYDA ETMEDİ

Lisans eğitimi için çalışırken üç işte çalışmasına ve kiradan tasarruf etmek için ailesiyle birlikte aynı evde yaşamasına rağmen, Kassandra'nın hala 20.000 sterlin borcu vardı. Diyetisyen olma hayalini gerçekleştirmek için biraz para toplamak için yumurtalarını satmaya karar verdi.

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BİNLERCE DOLAR KAZANANLAR VARDI

Sadece birkaç hafta içinde kendisinin dört aylık maaşını kazanan bir arkadaşıyla konuştuktan sonra, 23 yaşındaki Kassandra, her tur için 8.000 sterlin yumurtalarını satma işine girişti. Yumurta bağışlama işini kulaktan kulağa duyan genç kadın birkaç kadın arkadaşının, okul masraflarını ödemeye yardımcı olmak için bu işi yapmaya başladığını ve bu işten bir ayda binlerce dolar kazanan bir arkadaşı olduğunu söyledi.

YOĞUN BİR SÜREÇ

Başlıksız-1-Kurtarıldı

Asgari ücretli işlerde biriktirmesinin aylar süreceği bir miktarı bu iş sayesinde 30 günde biriktirebilmişti ancak bu hem fiziksel hem de duygusal olarak "yoğun" bir süreçti. Hem fiziksel hem de duygusal birçok huzursuzluğa yol açtığını söyleyen Kassandra o zamanki endişelerini anlattı.

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NESİL FARKI VAR

Kassandra'nın seçtiği bu yöntem özellikle eski nesiller arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. Ancak Kassandra eski nesillerin öğrencilik yıllarında daha rahat koşullara sahip olduklarının vurgulayarak eğitim sisteminin yarattığı ekonomik güçlüklere dikkat çekti.

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