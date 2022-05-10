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Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

10.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ted Jennings, uzun süren tüp bebek tedavisi sürecinde ne yazık ki eşi Fern-Marie Choya'yı kaybetti. Jennings, vefat eden eşinin ölümünün ardından eşinin yumurtaları ve kendisinin spermleriyle oluşturulmuş son embriyoyu kullanarak çocuk sahibi olabilmek için hukuki süreç başlattı.

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Kuzey Londra'dan bir çift uzun süren tüp bebek tedavisinden ne yazık ki sonuç alamadı. Tedavi sürerken eşi vefat edince 38 yaşındaki Ted Jennings, spermi ve vefat eden eşi Fern-Marie Choya'nın yumurtalarıyla oluşturulan bir embriyoyu taşıyıcı annede kullanmak ve çocuk sahibi olmak istiyor.

TEDAVİ BAŞARILI OLAMADI

Jennings ve Choya çifti, çocuk sahibi olmak için uzun süre uğraştı. Üç başarısız tüp bebek denemesinin ardından Choya iki kez doğal yollarla hamile kaldı ancak düşük yaptı. Tekrar tüp bebek tedavisi denemek isteyen çift evlerini ipotek ettirerek gerekli ödemeyi yaptılar. Bu kez denemeleri başarılı oldu ancak gebeliğin 18. haftasında gelişen komplikasyonlar sebebiyle Choya, 40 yaşında, annenin rahminin yırtılmasına ve bebeğinin karnına kaymasına neden olan nadir bir olayın ardından hayatını kaybetti.

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YAZILI ONAY YOK

choya

Bir yatırım yöneticisi olan Ted Jennings şimdi vefat eden eşiyle yarattığı son embriyoyu kullanarak bebek sahibi olma hakkını kullanmak için savaşıyor. Ancak İnsan Döllenme ve Embriyoloji Kurumu'nu temsil eden avukatlar, 2019'da ölen muhasebeci eşi yazılı izin vermediği için embriyoyu kullanmanın yasal olmayacağını savundular ve Jennings'in başvurusunun reddedilmesi gerektiğini söylediler. Jennings'in avukatı ise Choya'nın ne yazık ki onayı yazılı olarak verme fırsatı olmadığını belirtti.

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KARAR BEKLENİYOR

Yargıç, Jennings'in başvurusunu Perşembe günü Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin Aile Bölümü'nde kamuya açık bir duruşmada değerlendirdi ve yakın gelecekte yazılı bir karar vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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