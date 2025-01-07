Öğrenci evinde bile yapılabilecek 10 ekonomik yemek önerisi

Hazırsan, mutfağa geçip bu pratik ve enfes lezzetleri denemeye başlayalım!

1. Sebzeli Bulgur Pilavı

2. Mercimek Köftesi

Tam bir öğrenci klasiği! Bulgur zaten ucuz, yanına biraz sebze doğra: soğan, biber, domates... Zeytinyağıyla güzelce kavur, sonra bulguru ekle, üstüne sıcak su dök. 10 dakikada hazır. Yanına bir de turşu koyarsan, tadından yenmez.



Bu hem doyurucu hem de sağlıklı. Kırmızı mercimeği haşla, içine biraz bulgur at, kapağını kapat. Soğanı kavur, salça ve baharatlarla karıştır, sonra mercimekli bulgura ekle. Yoğur yoğur, köfte gibi şekil ver. Yanına marul yaprağıyla ye, limon sık üstüne. Mis!

3. Zeytinyağlı Barbunya



Barbunya deyince gözün korkmasın! Önce bir tencereye soğanı, havucu, patatesi koy, zeytinyağında biraz çevir. Haşlanmış barbunyayı ekle, salça ve baharatla lezzetlendir. Soğuk yersen tam yaz yemeği, sıcak yersen de harika bir ana yemek!

4. Sebzeli Çorba



Evde ne sebze varsa at tencereye: patates, havuç, kabak… Biraz su ekle, sebzeler yumuşayınca blenderdan geçir. Üstüne limon sıktın mı, mis gibi oluyor. Kışın içini ısıtır, yazın hafifliğiyle yüz güldürür.

5. Fırında Baharatlı Patates



Patatesi dilimle, zeytinyağı ve baharatlarla karıştır, fırına ver. 20 dakika sonra çıtır çıtır patatesin hazır. Yanına ketçap mı, vegan yoğurt sos mu, artık keyfine kalmış. Hem atıştırmalık hem de doyurucu.

6. Karnabahar Tava



Karnabahar mı? Evet, hem de çok güzel oluyor! Haşla karnabaharı, sonra maden suyu ve unla hazırladığın harca bulayıp kızart. Üstüne biraz limon sıkarsan, tadına doyamazsın. Yanına da biraz salata yap, tamamdır.

7. Zeytinyağlı Yaprak Sarma



Evet, biraz uğraştırıyor ama bir kere yapınca birkaç gün yersin. Asma yaprağını al, içine pirinçli harcı koy, sar. Tencereye diz, üzerine limon dilimleri yerleştir, suyunu ekleyip pişir. O kadar nefis oluyor ki uğraştığına değiyor.

8. Sebzeli Kuskus



Kuskusu haşla, sebzeleri (havuç, kabak, bezelye) zeytinyağında sotele. Sonra bunları karıştır. İstersen üstüne biraz limon sık, istersen sade bırak. Hem hafif hem doyurucu bir seçenek.

9. Vegan Çiğ Köfte



Evet, çiğ köfteyi vegan da yapabilirsin! Bulgur, salça, isot, nar ekşisi ve baharatları karıştır, iyice yoğur. Şekil ver, marul yaprağına koy, limon sık, ye! Hem ekonomik hem de enerji deposu.

10. Kuru Fasulye ve Pilav



Önce fasulyeyi haşla. Soğanı kavurup salça ve baharatları ekle, sonra fasulyeyi tencereye al. Yanına klasik beyaz pirinç pilavı yap ve birlikte servis et. Öğrenci evlerinin vazgeçilmez ikilisi.