Öğrenciler bir yılın stresini "su savaşıyla" attı! Su tabancası, şişe ve kovalarla okul müdürünü kovaladılar

Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu öğrencileri, bir yılın stresini okulun bahçesinde su savaşı yaparak attı. Okulun sosyal medya ve duyuru panolarından yapılan “Su tabancanı, kovanı, şişeni al gel” çağrısına yüzlerce öğrenci kayıtsız kalmayarak okulun bahçesinde buluştu.

Öğrencilerin kahkaha ve sevinç çığlıkları arasında su tabancalarıyla birbirini ıslattığı etkinliğe okul müdürü Mahmut Osta da bahçe hortumu ile katıldı. Çocuklar ıslanma, kirlenme korkusu ve özellikle veli baskısı olmadan gönüllerince eğlendi.

MÜDÜRÜ OKULUN BAHÇESİNİN DIŞINA KADAR KOVALADILAR

Okulun bahçesindeki yer fıskiyelerinin de çalışması ile birlikte öğrenciler ellerindeki su tabancası, şişe ve kovalarla okul müdürü Osta’yı okulun bahçesinin dışına kadar kovaladı. Velilerin arasına sığınan müdür Osta, “Biz çocuklarımızın eğitimi, neşesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çok verimli bir yılı geride bıraktık. Tüm çocuklarımızın yaz tatilini de doyasıya eğlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum” dedi.

Su savaşları etkinliğini çok beğenen çocuklar bu tür faaliyetlerin devam etmesini istedi. (İHA)

