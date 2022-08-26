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Öğrenciler dikkat! Üniversite kayıtlarında son gün bugün

26.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlatarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler dikkat! Üniversite kayıtlarında son gün bugün

YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanması sonrası üniversite kayıt dönemi başladı. Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınmaya başlandı. Üniversite kayıt işlemini henüz yapmamış adaylarsa kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki Üniversite kayıt işlemleri ne zaman sona eriyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, E-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

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Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, son gün ne?Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, son gün ne?

YÖK’TEN HATIRLATMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiği hatırlatılarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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