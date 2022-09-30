Öğrencilerde heyecan, ailelerde telaş var... Üniversite masrafı 50 bin lirayı aşıyor

On binlerce öğrenci üniversiteye başlama hayali ve heyecanıyla beklerken ailelerin gündeminde ise masraflar var. Ailesinden uzakta okuyanların masrafı, yemek, barınma ve şehirler arası ulaşım nedeniyle iki katına çıkıyor. Öyle ki en temel ihtiyaçlar için aylık en az 5 bin TL ayırmak gerekiyor.

EN ÖNEMLİ GİDER, BARINMA

KYK’ya bağlı yurtların ücreti 250 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Bu yurtlarda yer bulamayanlar özellere yöneliyor. Milliyet'te yer alan habere göre, odadaki kişi sayısı ve konuma göre özel yurtların 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ev kiralamak da bir diğer seçenek. Kiralar bulunduğu şehre ve bölgeye göre 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Eşyalar için de ortalama 15 bin TL ile 25 bin TL aralığında bir bütçe ayırmaları gerekiyor.

ULAŞIM ÜCRETLERİ DE BİR HAYLİ YÜKSEK

Şehir içi ulaşım aylık ortalama 100 TL ile 300 TL arasında, öğrencilerin bütçesini çok zorlamıyor. Ancak şehirlerarası ulaşım ücretleri ciddi boyutlara ulaştı. Gidiş dönüş otobüs biletleri ortalama 1.000 TL’yi buluyor. Uçak tercih edilirse bu rakam 2 bin TL’yi aşıyor. Öğrenci, her dönem bir kere olmak üzere yılda iki kere gidip gelse bile yol masrafı en az 4 bin TL oluyor.

BİR GÜNLÜK YEMEK EN AZ 50 TL

Öğrencilerin yemek için günlük en az 50 TL harcaması gerekiyor. Sadece tek öğünü dışarıda yiyen bir öğrenci, ayda en az 1.500 TL harcarken bu ücret üç öğün için 4.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu noktada üniversitelerin yemekhaneleri öğrencilerin kurtarıcısı. Bazı yurtlar da sabah ve akşam yemekleri veriliyor. Bir öğünü burada da yeseler öğrencilerin günlük en az 50 TL yemek masrafı oluyor.

MASRAF 50 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Öğrenciler, okudukları bölüme göre ders kitapları için de yüksek bir bütçe ayırıyor. Yine mimarlık, diş hekimliği gibi programlarda ders materyallerinin maliyeti çok yüksek. Öte yandan bilgisayar da her öğrencinin ihtiyacı. Ders çalışmak, proje hazırlamak gibi işler için çok lüks olmasa da ortalama iyi bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor. Bu tarz bir ürünün fiyatı 5 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Öğrenciler bu temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal faaliyetlere katılmak isterse en az 200 TL’lik bir bütçe ayırmak zorundalar. Çünkü bir tiyatro bileti en az 35 TL, sinema 37 TL, konser 100 TL, kitap da 30 TL. Tüm bu masraflar toplandığında devlet üniversitesi dahi olsa başka bir şehirde okuyan öğrencinin yıllık cebinden çıkacak rakam 50 bin TL’den başlıyor 100 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

