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İstanbul'da akılalmaz olay! Bin 300 TL'ye evini kiraladı, hayatının şokunu yaşadı: Evini yabancılar kullanıyor

30.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir ev sahibi, evini kiraladığı kişinin emlakçı olduğunu ve bölgedeki 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladığı öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Gerçeği apartmandakilerin 'Evini yabancılar kullanıyor' telefonuyla öğrenen ev sahibinin bin 300 TL'ye kiraladığı evinin 4 bin TL karşılığında başkalarına kiralandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Bin 300 TL'ye evini kiraladı, hayatının şokunu yaşadı: Evini yabancılar kullanıyor

İstanbul'da kiralarda yaşanan artış sonrasında fırsatçılar boş durmuyor. İstanbul'da evini bin 300 TL'ye kiralayan bir ev sahibi, apartmandaki komşularından gelen 'Evini yabancılar kullanıyor' telefonuyla hayatının şokunu yaşadı. Evini kiraladığı kişinin emlakçı olduğunu ve bölgedeki 23 evi daha yüksek fiyatla kiraya verdiğini öğrenen ev sahibi, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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"TEK BAŞINA YAŞAYACAĞIM" DİYEREK EVİ KİRALADI

Yeni Şafak'ın haberine göre kiralardaki fahiş artışları fırsat bilen dolandırıcılar her gün yeni bir yönteme başvuruyor. İstanbul’da bir emlakçı, aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Mağdurlardan biri de gazeteci Hülya Eymür oldu. Eymür, 7 Ekim 2019’da Şişli Fulya’daki apartman dairesini “tek başına yaşayacağını” belirten Ahmet Erduran’a kiraladı. Aynı semtteki emlakçı vasıtasıyla bir araya gelen taraflar, 1300 TL kira bedelinde anlaştı. Ancak bir süre sonra Hülya Eymür’ü arayan apartmandaki komşular “Evinizi kiraya verdiğiniz adam hiçbir zaman evde yaşamadı. Evinizi yabancı uyruklu çok sayıda kişiye dönemsel olarak günlük- haftalık aylık şeklinde kiraya veriyor” dedi.

Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...Sonunda bu da oldu! Kiralık ev bulamayanlar ona yöneldi: Daire fiyatına...

KAPIYI İRAN UYRUKLU BİR KADIN AÇTI

Önce kiracısı Ahmet Erduran’ı arayan Eymür, “Evde kalanlar akrabam. Yabancı uyruklu olanlar da akrabalarımın arkadaşları. Evi kimseye kiralamadım. Apartmandakiler yalan söylüyor” yanıtını aldı. Bunun üzerine Hülya Eymür, evine giderek durumu öğrenmek istedi. Ancak kapıyı İran uyruklu N.J. adlı bir kadın açtı. İranlı kadın, “24 Şubat 2022’den beri burada oturuyorum. 4000 TL kira veriyorum” diyerek yaptığı sözleşmeyi gösterdi. Eymür, sözleşmede evi kiralayanın da kendi kiracısı Ahmet Erduran olduğunu gördü.

"22 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ"

Hemen harekete geçen Eymür, kiracısıyla ilgili biraz araştırma yaptı. Kiracı Erduran’ın emlakçı olduğunu ve çevrede birçok evi bu şekilde kendi adına kiralayarak daha yüksek bedellerle yabancı uyruklu kişilere kiraya verdiğini öğrendi. Eymür, “Kiracımın Şişli semtinde üzerine kayıtlı toplam 23 adet elektrik ve su aboneliği kayıtlı olduğunu öğrendim. Kiraladığı evleri, kiraya vererek haksız kazanç elde ediyor. Bu şekilde 22 kişiyi daha dolandırmış” dedi.

"BİN 500-200 LİRA KAZANSAM YETER"

Ev sahibi Hülya Eymür, kiracısının kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şunları anlattı:

“Benden ‘evi başkalarına kiraya verebileceğine’ dair kağıt imzalamamı istedi, böylece bana daha yüksek kira ödemeyi teklif etti. ‘Ben buradan ayda 1500-2000 lira kazansam bana yeter, anlaşalım’ dedi. Kabul etmeyip kendisini dava etmem halinde ‘başıma bela açacağını’ belirterek beni tehdit etti. Evimin hiç tanımadığım insanlar tarafından yasa dışı işler için kullanıldığı, hakaret ve tehditlere maruz kaldığım gerekçesi ile de savcılığa suç duyurunda bulundum.”


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İstanbul Kira
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