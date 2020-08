Öğrencilerden Bartın Üniversitesine büyük ilgi

Bartın Üniversitesinde "YKS-2020 Merkezi Yerleştirme Sonuçları"nın açıklanmasıyla birlikte 75 programdan 69’u yüzde 100 dolarken, genel kontenjanlarda ise yüzde 99’luk bir doluluk oranına ulaşıldı.

Bartın Üniversitesine özel yetenek sınavlarının ardından katılacak öğrencilerle birlikte 3 bin 886 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanırken, genel doluluk oranı ise yüzde 99’a ulaştı. Bartın Orman Fakültesinde 1, Edebiyat Fakültesinde 11, Eğitim Fakültesinde 7, Fen Fakültesinde 4, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 6, İslami İlimler Fakültesinde 2, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde 2, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 1 bölümdeki kontenjanların tamamı doldu.

Bartın Meslek Yüksekokulunda 15, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 17 ve Ulus Meslek Yüksekokulunda ise 3 programda yüzde 100 doluluk sağlandı.

Ayrıca Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda bu akademik yılda ilk defa ve yeniden öğrenci alacak 4 programda da yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Böylece ilk defa öğrenci alan Edebiyat Fakültesinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (40 kontenjan), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Engelli Bakım ve Rehabilitasyon (40 kontenjan) ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (30 kontenjan) programlarındaki tüm kontenjanlarda tam doluluk oranına ulaşıldı. Bunun yanı sıra yeniden öğrenci alan Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü (20 kontenjan) de yüzde 100 doldu.

Spor Bilimleri Fakültesi’ne rekor başvuru yapıldı

YKS-2020 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre genel kontenjanlarında yüzde 99’luk bir doluluk oranına ulaşma başarısı gösteren Bartın Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesine ise 7 bin 649 öğrenci başvuru yaptı. 7 ayrı bölümde toplamda 310 öğrencinin alınacağı Spor Bilimleri Fakültesinde 8 gün sürecek özel yetenek sınavları ise devam ediyor.

Öte yandan Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavı başvuruları da 6 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek ve bu bölüme de 30 öğrenci alınacak.

91 farklı ülkeden 10 bin 296 uluslararası öğrenci başvuru yaptı

Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi 58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi de bulunan Bartın Üniversitesi, 2020-2021 Akademik Yılı için çıktığı çağrılarda 91 farklı ülkeden 10 bin 296 uluslararası öğrencinin başvurusunu aldı. Bartın Üniversitesi, bu başvuru sayılarıyla bu güne kadar ki en yüksek uluslararası öğrenci ilgisiyle karşılaşırken, üçüncü dönem uluslararası öğrenci başvuruları da devam ediyor.

Bartın Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular ise 31 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne 27 tezli yüksek lisans, 5 tezsiz yüksek lisans, 5 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve 9 doktora programına öğrenciler alınacak.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”

Üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ve birbirini besleyen bir anlayışla oluşturdukları öğrenim stratejisiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin tercih edilen bir üniversite olduğunu bir kez daha görmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2020 Merkezi Yerleştirme Sonuçları ile Bartın Üniversitesi ailesine özel yetenek sınavlarının ardından dahil olacak öğrencilerle birlikte 3 bin 886 öğrencimiz daha katılmış oldu. Büyüyen ve her alanda gösterdiği performansla adından bahsettirmeyi başaran Üniversitemizin 75 programından 69’u merkezi yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Genel doluluk göstergesinde ise yüzde 99 doluluk başarısı gösterdik. Tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olduğumuzu bir kez daha görmenin gururunu yaşarken, inanıyorum ki ek yerleştirmelerle kontenjanlarımızın tamamı dolacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilir gelişimimiz tercih edilebilirliğimizi arttırıyor”

Bartın Üniversitesi olarak kalite çalışmalarını öncelediklerini de belirten Rektör Uzun, sadece 81 ilden değil dünyanın 4 farklı kıtasından öğrencilerinin olduğunu da hatırlattı.

Rektör Uzun, ulusal ve uluslararası alanda aldıkları başarılara da değinerek, "Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bırakmayı başardık. SCImago Kurumlar Sıralaması’nda (SIR) ise bu yıl sıralamaya girmeyi başaran Üniversitemiz, dünyadaki 3 bin 897 üniversite arasından 605’inci sırada yer alırken, araştırma performansı göstergesine göre dünyadaki 389’uncu üniversite oldu. Üniversitemiz, ayrıca uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında bu yıl 20 basamak daha yükselerek ülkemizdeki 108 üniversite arasından 24’üncü sıraya yerleşti. İhtisaslaşan üniversiteler sıralamasında 3’üncü sırada olan Üniversitemiz, Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında ise 2’nci sırada yer alma başarısı gösterdi. Ulusal ve uluslararası noktada gösterilen bu başarılar bizim tercih edilebilir bir üniversite olduğumuzun en önemli göstergesi oldu. Bu düşüncelerle, ortaya koydukları ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla bizleri daima yüreklendiren başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize ve desteklerinden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz başarılarıyla gururlandırıyor”

Bartın Üniversitesinde öğrencilerin odak noktası olduğunu da ifade eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında proje sunan 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ikinci olduğunu hatırlattı.

Rektör Uzun, “Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Geliştirme’ eğitimlerinin verildiği Üniversitemizde öğrencilerimizin başarıları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl ‘TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı’ kapsamında desteklenen proje sayısında ilk 5’te yer alan Üniversitemiz, bu yıl desteklenen 27 projesi ile 99 üniversite arasında ikinci oldu. Tribünde değil odağında ol anlayışıyla hareket ediyor, öğrencilerimizin gelişimini ve yetkinliklerinin artması doğrultusunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Bartın Üniversitesini tercih ederek programlara yerleşme başarısı gösteren öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Uzun, “Yaptıkları tercihlerle ‘Bartın Üniversitesi ailesine’ katılma başarısı gösteren tüm öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum” dedi.

Rektör Uzun’un öğrencilere mesajı şu şekilde:

“Sevgili Öğrencilerimiz, Bir yükseköğretim kurumu olarak en temel önceliğimiz, daima sizlersiniz. Akademik ve idari insan kaynağımız, sürdüreceğiniz tüm eğitim-öğrenim faaliyetlerinde yanınızda olacaktır. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra öğrenmenin sadece dersliklerle sınırlı olmadığı ekosistemimizle de gelişiminiz öncelenecektir. Bu büyük ailenin bir üyesi olarak ve birbirimizden öğrenerek ülkemizi daha müreffeh yarınlara birlikte taşıyacağız. ‘Seyircisi değil, odağında ol’ anlayışıyla geleceğe yine birlikte yürüyecek, birlikte başaracağız. Bartın Üniversitesi ailesine hoş geldiniz."