Öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlattı, başına gelmeyen kalmadı!

Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki ortaokulda İngilizce öğretmeni S.K., 19 Nisan'da müfredatta yer alan geri dönüşüm konusunu işledi. Örneklerle konuyu anlatan S.K.'ye, öğrenciler ilginç sorular yöneltti. Öğrenciler, insanların da geri dönüşümünün mümkün olup olmadığını sordu. S.K., farklı dinlerde buna yönelik bilgiler olduğunu, Müslümanlıkta öldükten sonra dirilme, Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın ruhunun ölmediğine ve başka bir bedende yeniden döneceğine inanıldığını anlattı.

'HOCAM SİZ HZ İSA'NIN RUHU MUSUNUZ'



Dersin sonuna doğru bir kız öğrencinin sınıfta ağlamaya başladığını ve sınıftan çıkmak istediğini belirten S.K., sınıfta yaşananları DHA’ya şöyle anlattı:

"Sakinleştirdikten sonra öğrencim koridora çıktı. Ben de diğer öğrencilere çalışmalarını söyleyip kız öğrencimin yanına giderek neden ağladığını sordum. Kız öğrencim, evine gitmek istemediğini, yakınlarının, vefat eden dedesinin ruhunun evde dolaştığını söyledi. Bana da küçükken böyle şeyler anlatıldığını ancak bunların gerçek olmadığını belirterek öğrencimin sakinleşmesini sağladım."