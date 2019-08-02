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Öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlattı, başına gelmeyen kalmadı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan öğretmen S.K. (36), İngilizce dersinde öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlatırken verdiği örnekler yüzünden açığa alındığını söyledi.

Öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlattı, başına gelmeyen kalmadı!

Serik'e bağlı Gedik Mahallesi'ndeki ortaokulda İngilizce öğretmeni S.K., 19 Nisan'da müfredatta yer alan geri dönüşüm konusunu işledi. Örneklerle konuyu anlatan S.K.'ye, öğrenciler ilginç sorular yöneltti. Öğrenciler, insanların da geri dönüşümünün mümkün olup olmadığını sordu. S.K., farklı dinlerde buna yönelik bilgiler olduğunu, Müslümanlıkta öldükten sonra dirilme, Hristiyanlıkta da Hz. İsa'nın ruhunun ölmediğine ve başka bir bedende yeniden döneceğine inanıldığını anlattı.

'HOCAM SİZ HZ İSA'NIN RUHU MUSUNUZ'

Dersin sonuna doğru bir kız öğrencinin sınıfta ağlamaya başladığını ve sınıftan çıkmak istediğini belirten S.K., sınıfta yaşananları DHA’ya şöyle anlattı:

"Sakinleştirdikten sonra öğrencim koridora çıktı. Ben de diğer öğrencilere çalışmalarını söyleyip kız öğrencimin yanına giderek neden ağladığını sordum. Kız öğrencim, evine gitmek istemediğini, yakınlarının, vefat eden dedesinin ruhunun evde dolaştığını söyledi. Bana da küçükken böyle şeyler anlatıldığını ancak bunların gerçek olmadığını belirterek öğrencimin sakinleşmesini sağladım."

Sınıfa döndükten sonra bazı öğrencilerinin kendisine 'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?' diye sorduğunu aktaran S.K., buradaki hiç kimsenin böyle olmadığını, bunun sadece dini bir anlayış olduğunu anlattığını söyledi.

'BAŞKA BİR ÖĞRETMEN YAPTIRDI'

Öğrencinin babasını da okula çağırtarak rehberlik öğretmeni ve okul müdürünün yanında yaşananları anlattığını kaydeden S.K., babanın, kızının psikolojik tedavi gördüğüne yönelik açıklamalar yaptığını, sorunun öğretmenden kaynaklanmadığını dile getirerek teşekkür ettiğini söyledi. Ortalık sakinleştikten sonra okuldaki bir öğretmenin, başka bir veliyle işbirliği yaparak kendisi hakkında medyaya yanlış bilgiler vererek haber yaptırdığını ileri süren S.K., şikayetler sonrası 22 Nisan'da açığa alındığını belirtti. Açığa alındıktan uzun süre ifadesinin alınmadığını söyleyen S.K., süreç içinde kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması sonrası öğretmen S.K.'ye 'Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunmak' suçlamasıyla maaşından 1/30 oranında aylıktan kesinti yapıldı. S.K.'nin dosyası ihraç talebiyle bakanlığa gönderildi. Ankara'daki ilgili kurulun kararı sonrası S.K. hakkındaki karar kesinleşecek.

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öğretmen öğrenci Antalya

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