Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü

Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde sınıf öğretmeni, trafik dersinde öğrencilerine trafik kurallarını anlatıyor. Öğretmenin, dersin devamında öğrencilere Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk sorusuna bir öğrenci ise Fakir diye cevap veriyor. Öğrencinin cevabı karşısında gülen öğretmen ise cevabın yaya olduğunu söylüyor. (DHA)
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