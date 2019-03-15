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Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda, öğrencinin cevabı kısa sürede binlerce kez paylaşılarak 'viral' oldu. Öğretmeninin 'trafikte araçları olmayıp yürüyenlere ne isim verilir' sorusuna "Fakir" diye yanıt veren öğrenci izleyenleri güldürdü.

Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde sınıf öğretmeni, trafik dersinde öğrencilerine trafik kurallarını anlatıyor. Öğretmenin, dersin devamında öğrencilere Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk sorusuna bir öğrenci ise Fakir diye cevap veriyor. Öğrencinin cevabı karşısında gülen öğretmen ise cevabın yaya olduğunu söylüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci fakir yaya öğretmen

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