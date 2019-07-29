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Öğrencisine cinsel istismarda bulundu sonra babasını arayıp...

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

ABD'de 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan ve 20 yıl hapse mahkum edilen 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora'nın, çocuğun babasını arayarak durumu polise ihbar etmemesi için yalvardığını gösteren ses kayıtları ortaya çıktı.

Öğrencisine cinsel istismarda bulundu sonra babasını arayıp...

ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Mart 2018'de tutuklanmış ve geçtiğimiz günlerde görülen davada 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

20 yıl hapisle cezalandırılan 28 yaşındaki öğretmenin 13 yaşındaki çocuğun babasına, adaletten kaçmak için yalvardığına dair bilgilere ve ses kayıtlarına ulaşıldı.

Söz konusu kayıtlarda "Konu hakkında konuşmak için görüşebilir miyiz? diyen Brittany Zamora'ya 13 yaşındaki çocuğun babası, "Tabi tabi görüşebiliriz. Böylece başka çocuklara da aynısını yapman için sana fırsat vermiş olurum" diyerek tepki gösteriyor.

Bir süre sonra eşi, Brittany Zamora'nın elinden telefonu alıyor ve 13 yaşındaki çocuğun babası 28 yaşındaki öğretmenin eşine, "Eşin canavar olmayı ve çocuk avlamayı seçti. Oğluma ruhen zarar verdi. 13 yaşındaki bir çocuğun öğretmeni tarafından cinsel istismara uygulamasını anlayabiliyor musun? Aklın alıyor mu?" diyerek yaşanan durumun ne denli sarsıcı olduğunu anlatıyor.

Brittany Zamora'nın eşi ise babanın sözlerine karşılık olarak iki defa, "Cinsel ilişki yaşadıklarını sanmıyorum." diyor.

Baba ise, "Kısa sürede gerçeği öğreneceksin" diyerek görüşmeyi sonlandırıyor.

Davayı inceleyen ekip, Brittany Zamora'nın geçtiğimiz yıl 1 Şubat ila 8 Mart tarihleri arasında üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar abd brittany zamora öğretmen öğrenci

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