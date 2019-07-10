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Öğrencisine düşük not verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı! Nurdoğan Rigel'in avukatından açıklama

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in bir öğrencisine düşük not verdiği gerekçesi ile 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin avukatı açıklama yaptı.

Öğrencisine düşük not verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı! Nurdoğan Rigel'in avukatından açıklama

Rigel’in avukatı Hasan Adil Atabay'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Prof. Dr. Nurdoğan Rigel hakkında İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bir hükümdür. Müvekkilimiz anılan mahkemece yapılan duruşmalarda detaylı bir şekilde kendisini savunmuş, tarafımızca da gerekli hukuki savunmaları yapıldı ise de yasal olmayan gerekçeler ile maalesef mevcut hüküm kurulmuştur. Bu hükümle ilgili tarafımızca itiraz kanun yoluna müracaat edilmiştir. Kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle içeriği ile ilgili etik açıdan bu aşama itibarıyla bir bilgilendirme yapılmayacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Nurdoğan Rigel

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