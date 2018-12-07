TREND

Öğrencisinin zorla saçını kesen öğretmen tutuklandı!

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
DÜNYA  | 07.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletine bağlı Visalia ilçesinde bir lisede, öğrencisinin saçını zorla kesen öğretmen tutuklandı.

Öğrencisinin zorla saçını kesen öğretmen tutuklandı!

KFSN-TV'nin haberine göre, "University Preparatory" Lisesinde görev yapan kimya öğretmeni Margaret Gieszinger, yüksek sesle "Star Spangled Banner" şarkısını söyleyerek, bir öğrencisinin saçını zorla kestiği görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paylaşılan videoda, Gieszinger'ın tahtanın önündeki sandalyeye oturtarak saçını zorla kestiği erkek öğrencinin ardından bir kız öğrencinin de saçını kesmeye yeltendiği ve o esnada diğer öğrencilerin sınıftan kaçtığı görülüyor.

sinif1

Adı açıklanmayan bir öğrenci, öğretmenlerinin başta şaka yapmak için böyle bir tutum sergilediğini sandıklarını söyledi.

O esnada sınıfın arka sıralarında oturduğunu söyleyen öğrenci yardım istemek için koşarak idareye gittiğini aktardı.

Bir öğrencinin bedenine zarar verdiği şüphesiyle tutuklanan Gieszinger'ın kefalet ücretinin 100 bin dolar olacağı sanılıyor.

AA

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Köpekleri için kangurudan dayak yedi!Köpekleri için kangurudan dayak yedi!
'Yapay zeka' 24 kişiyi hastanelik etti!'Yapay zeka' 24 kişiyi hastanelik etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci okul

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayını izleyenleri dehşete düşüren itiraf: Kocam kız kardeşimle...

Canlı yayını izleyenleri dehşete düşüren itiraf: Kocam kız kardeşimle...

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı! Sebebi herkesi şaşırttı

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı! Sebebi herkesi şaşırttı

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında aldatma dayağı!

Canlı yayında aldatma dayağı!

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpekleri için kangurudan dayak yedi!

Köpekleri için kangurudan dayak yedi!

Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti

'Yapay zeka' 24 kişiyi hastanelik etti!

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı! Sebebi herkesi şaşırttı

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı!

Korkunç olay! Nişanlısı uyurken telefonunu açtı ve...

Korkunç olay! Nişanlısı uyurken telefonunu açtı ve...

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

Einstein'ın "Tanrı mektubu" 2,9 milyon dolara satıldı

'Hiç kimse bu konuda beni ikna edemez' O mektuba rekor fiyat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.