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Öğretmen adayları nefesini tuttu! Kabine toplanıyor; atama takvimi ve branş dağılımı için gözler Erdoğan'ın açıklamasında...

06.05.2024 07:38
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bugünkü toplantıdan çıkacak kararları öğretmen adayları merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla öğretmen atamaları için gözler bu toplantıya çevrildi. Alınan kararları toplantının ardından Erdoğan'ın duyurması bekleniyor. Toplantının gündeminde öğretmen atamaları kadar öne çıkan başka konu başlıkları da var.

Öğretmen adayları nefesini tuttu! Kabine toplanıyor; atama takvimi ve branş dağılımı için gözler Erdoğan'ın açıklamasında...

En son 16 Nisan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Türkiye'nin gündemini masaya yatırmak üzere bir kez daha Beştepe'de toplanacak. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek. Erdoğan'ın öğretmen atama takvimi ve atama sayısını açıklaması bekleniyor. İşte bugünkü Kabine toplantısının gündem başlıkları...

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ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE...

Toplantıda ekonomideki güncel gelişmeler masada olacak. Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun artırılması, fahiş fiyat ile mücadele konuları ele alınacak.

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İSRAİL'E YÖNELİK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda ele alınacak en önemli konulardan biri İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması olacak. Öte yandan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararı da ele alınacak. Bu kararların yansımaları değerlendirilirken ayrıca uygulanabilecek ek yaptırımlar da masaya yatırılacak.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI VE ATAMA TAKVİMİ MASADA

Öğretmen adaylarının da gözü kulağı Kabine toplantısında. Zira Kabine'nin öne çıkan gündem maddelerinden biri de öğretmen atamaları olacak.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili son açıklamasında "Kabine toplandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız" demişti.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımını duyurması bekleniyor.

KUZEY IRAK'TAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Hemen her Kabine toplantısında olduğu gibi bugün de terörle mücadelede Kabine'nin gündeminde. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Irak'ta süren operasyonlar ve bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.

thumbs_b_c_22575fa877fbd1a4d905b9ede1aa275cBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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