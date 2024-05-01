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Öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında tarih verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.05.2024 16:38
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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni öğretmen ataması ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarında merakla beklenen tarih için "Kabine toplandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamaları ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında tarih verdi

Öğretmen atamaları belli oldu mu? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Çok sayıda kişi bu soruların cevaplarını ve yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber canlı yayınında öğretmen atamaları için tarih verdi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Müfredat dediğimiz yani zorunlu eğitim kapsamında çocuklarımızın programlarının belirli aralıklarla revize edilmesi elzemdir. Sosyal hayatımız değişiyor. Teknolojik gelişmeler, dünyadaki değişimler bunların sürekli olarak programların içerisine yedirilmesi gerekiyor.

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YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Biz ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğunun tespitini yaparız. Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Bakanlık bünyesindeki ihtiyacımızın ne olduğunu sağlıklı bir şekilde ortaya koymalıyız.

Ben bir kere Milli Eğitim Bakanı olarak genç kardeşlerimizin bir abisi olarak öğretmenlikle ilgili beklentilerini en yakından takip eden kişi benim. Şunun altına çizmek isterim biz ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğunu tespit ederiz Maliye Bakanlığı ile değerlendiririz. Nihayetinde de Cumhurbaşkanımıza arz ederiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Biz Bakanlık olarak ihtiyacımızın ne olduğunu belirlemek zorundayız. Ancak norm fazlası olarak dediğimiz okutacak dersi olmayan okulu kapatılmış arkadaşlarımızın da sistem içinde aktif hale gelmesi lazım.

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Önümüzdeki hafta olacaktır. Kabine toplandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız.

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Bizim bakanlık açısından şahsen benim açımdan da eşittir. Herhangi bir dersteki ihtiyacımız neyse ihtiyacımız olmayan bir alana kaynak aktaracak değiliz. Biz 130 branşın Türkiye genelindeki ihtiyaç tablosuna bakarız ihtiyacımız 100 birim bize tahsis edilen kadro ne kadar ona bakılır. Branşlar kodlanır branşların ismi kapatılır ve ihtiyaçlara göre yapılır. İhtiyacımız çok az oranladığımız da hiç atama yapmayacağımız alanlar olur. Sadece oralara hiç atama yapmamak adına bir iki atama yapacağız.

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