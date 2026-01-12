EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin 2026 yılı takvimini açıkladı.

Öğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Öğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandı 1

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandı 2

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öte yandan, öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.

'2026 Proje Okulları Öğretmen Atama-Yönetici Görevlendirme Takvimi' ve 2026 Yılı 'Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi'ne ilişkin detaylara 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yonetici-gorevlendirme-ve-ogretmen-yer-degistirme-takvimleri/icerik/1686/tr' internet adresinden ulaşılabilecek.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil edildiği iller Valilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil edildiği iller
“Eğitimde yapay zekâ uygulamaları etik kılavuzu” yayımlandı“Eğitimde yapay zekâ uygulamaları etik kılavuzu” yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.