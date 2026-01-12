Öğretmen atamaları ve yer değiştirme takvimleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öte yandan, öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.

'2026 Proje Okulları Öğretmen Atama-Yönetici Görevlendirme Takvimi' ve 2026 Yılı 'Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi'ne ilişkin detaylara 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yonetici-gorevlendirme-ve-ogretmen-yer-degistirme-takvimleri/icerik/1686/tr' internet adresinden ulaşılabilecek.Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır