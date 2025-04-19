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Öğretmen atamaları yine tartışma yarattı! 35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı… Branş dağılımında dikkat çeken detay

Öğretmen atamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışma yarattı. 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin duyuru yapıldı sayının az olması ile ilgili tepkilerin yanı sıra branş dağılımında bölümlere ayrılan kontenjan dağılımları da tepki çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşenur Akcan isimli bir öğretmen adayı KPSS’de 35 bin kişi arasında 78’inci olmasına rağmen atanamadığını belirterek sınav sonucunu paylaştı.

Öğretmen atamaları yine tartışma yarattı! 35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı… Branş dağılımında dikkat çeken detay

2025 yılı öğretmen atamaları da tartışmaları beraberinde getirdi. Sendikalar yapılan atamaların ihtiyacı karşılamadığını belirtirken atama sayılarındaki branş dağılımı da yine tartışma konusu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ: 1802 ATAMA / MATEMATİK: 117 ATAMA

27 Biyoloji Öğretmeni, 61 Fizik Öğretmeni, 117 Matematik Öğretmeni, 267 Fen Bilimleri Öğretmeni ataması ise sayısal ağırlıklı derslere verilen önemi bir kez daha tartışmaya açtı.

35 BİN KİŞİ ARASINDA 78.OLDU ATANAMADI

Öte yandan KPSS’de kendi branşında 78. olan bir öğretmen adayı, kendi branşına 29 kontenjan verilmesi üzerine atanamayacağını açıklayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Öğrendiğimde sevinçten ağlamıştım, şimdi üzüntüden ağlıyorum. 35 bin kişi içinde 78. oldum ama atanamıyorum.”

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ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL YAPILACAK?

Öğretmen atamalarında 2024 yılında lisans seviyesinde düzenlenen KPSS puanı doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. 15 bin öğretmen adayı için alınacak başvuruların ardından puan sıralamalarına göre kontenjanların 3 katı aday, sözlü sınavlara davet edilecek.

KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

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4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması atama meb kpss branş
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