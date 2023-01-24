Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? 2023 MEB öğretmen atama takvimi!

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Son 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yapıldığını belirtti. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullandı.

2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Bakan Özer yaptığı açıklamada "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

