Mynet Trend

Öğretmen derste cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 04.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki bir ortaokulda sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı.

Öğretmen derste cinsel içerikli film izlerken öğrencilere yakalandı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö. Sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izleyip cinsel organıyla oynadığına şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca rezalet ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından göz altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı. Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını bir bir anlattılar. İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!
Oyuncakçı değil ticari taksiOyuncakçı değil ticari taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kadirli taciz öğretmen öğrenci

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

Meyveden başka hiçbir şey yemiyor! 2 çocuk annesi...

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı! Cezası belli oldu

'Eşinin arkadaşıyım' diyerek tecavüze kalkışmıştı!

Oyuncakçı değil ticari taksi

Oyuncakçı değil ticari taksi

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Kulak kıllarını temizlediği felçli eşini ve kendisini yaktı

Kulak kıllarını temizlediği felçli eşini ve kendisini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.