Öğretmen dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akif'e Yılmaz'dan büyük şok! Öğretmen 5. son bölümde neler oldu?

Fox TV'nin sevilen dizisi Öğretmen, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında ekrana ara vermişti. Daha önce çarşamba günleri yayınlanan dizinin yayın günü de pazar akşamlarına alındı. Öğretmen dizisinin 11 Ekim Pazar ekrana gelen 5. bölümünde Akif’in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalıştı ancak karşılarında arkadaşlarını buldular. Öğretmen dizisinin 18 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğretmen’in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif’in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif’e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar.



Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif’e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır.

Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır.



Bu sırada adım adım okula polis yaklaşmaktadır. Akif uyanıp polisleri durdurabilecek midir?

