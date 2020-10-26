Öğretmen dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akif Hoca polise teslim mi olacak? Öğretmen 7. son bölümde neler oldu?

Öğretmen dizisinin 7. son bölümü 25 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Öğretmen'in 1 Kasım'da ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Akif Hoca öğrencilerine "Bugünkü sınav benim sınavım. Akşam 8'e kadar size bir cevapla döneceğim. Dönemezsem hepinizi serbest bırakıp polise teslim olacağım" diyor.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır.

Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir.

Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.



