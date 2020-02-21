Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte İlker Kaleli'nin dizisi Öğretmen'in 1. bölüm fragmanı ve konusu

FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun yaptığı dizinin başrolerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol yer alıyor. Ünlü oyuncu İlker Kaleli ise dizide Akif isimli bir lise öğretmenini canlandırıyor. ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Fox'un iddialı dizisi Öğretmen'in yayın tarihi ve günü de belli oldu. Öğretmen dizisi 1. bölümüyle 4 Mart Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak. ÖĞRETMEN DİZİSİ ZORBALIK KONUSUNA DİKKAT ÇEKECEK Son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalık konusuna da dikkat çekecek Öğretmen dizisinin 1. bölüm fragmanında, okulda bomba patlayınca, Akif Öğretmen’in “Değişin” dediği öğrencileri üzerindeki planının ne olduğu daha da büyük merak konusu oldu. Dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu diziyle ilgili, “Öğretmen dizisi, insanları gerçeğe varmaları için sormaya soruşturmaya davet ediyor, kişiler ve durumlara dair ilk yargıların ne kadar yanıltıcı olabilecegini ortak bir vicdan yaratarak göstermeye çalışıyor.” dedi.

İdealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin tanıtımında bir öğretmenin öğrencilerine çaresizce "değişin" diye yalvarışı dikkatleri çekti. Tanıtımda son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalığa karşı dikkat çekilmesi ve böyle bir sosyal meseleye değinilmesi üzerine çok sayıda olumlu yorum yapıldı. BAŞROL OYUNCULARI ÖĞRETMEN DİZİSİNİ ANLATTI Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli yeni projesi ile ilgili “Bu yüzyılın insanına, hepimize, içinde kaybolup gittiğimiz hayatlarımızda artık sesini duymadığımız, gözden düşmüş vicdanın, kalbin ve iyi olmanın dersini veren bir garip öğretmen, bir deli düzen ve arasında yalpayıp duran kör hayatlar... Gördüğüm en güzel “insan olma” derslerinden..” dedi. Başarılı oyuncu Ceren Moray ise “Bu harika hikayenin bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Kendi seyircisini yaratacak olması Öğretmen’i daha da özel kılıyor, böyle özel, soluksuz bir hikayeyi paylaşacak olmak hepimiz için mutluluk verici.” şeklinde duygularını ifade etti.