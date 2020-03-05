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Öğretmen dizisi reytinglerde kaçıncı sırada?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Dün akşam ekranlara gelen dizi ve programların reyting sıralaması belli oldu. Yayın hayatına yeni başlayan Öğretmen dizisi iyi bir sıralama elde etti. İşte dün akşam televizyon ekranlarının en çok izlenenleri...

Öğretmen dizisi reytinglerde kaçıncı sırada?

Reyting sonuçları açıklandı ve dün yarışan dizi ve programlardan hangisinin ipi göğüslediği belli oldu. Total’de 1.sırada ATV'de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Fatih Portakal İle Fox Ana Haber”, 3.sırada FOX TV'de ilk bölümü ekrana gelen “Öğretmen” dizisi yer aldı.

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Öğretmen ilk bölümüyle AB sıralamasında birinci olurken, total sıralamasında ve ABC sırlamasında üçüncü oldu.

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Yayın hayatının ilk bölümünde başarılı sayılabilecek bir sıralamada yer aldı. Reyting sıralamasında ilk 10’a giren diğer diziler ise Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Benim Adım Melek oldu.

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