Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? Konusu nedir, hangi diziden uyarlama?

Merakla beklenen Öğretmen dizisi Fox TV’de ekrana merhaba dedi ve merak edildiği kadar varmış dedirtti. Dizide öğretmenin patlattığı bomba Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında da patladı. Peki Öğretmen dizisi oyuncuları kimler ve dizinin konusu nedir? Başroldeki öğretmeni sınıfta bomba patlatmaya iten nedir? İşte hangi yabancı diziden uyarlama olduğu merak edilen Öğretmen dizisi ile ilgili detaylar...

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ YABANCI DİZİDEN UYARLAMA?

Öğretmen dizisi orijinal adı 3 Nen A Kumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu, İngilizce adı Mr. Hiiragi’s Homeroom olan Japon yapımı bir diziden uyarlama. 2019’da başlayan ve 10 bölüm yayımlanan dizinin IMDB puanı 7,4.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşıyor. Dizide ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.