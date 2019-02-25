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Öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Öğrencileriyle birlikte sınıfta çiğ köfte yoğurup, türkü söyleyen öğretmenin görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Daha önce sosyal medyaya öğrencileriyle söylediği türkü ve şarkılarla yansıyan öğretmen bu sefer de sıra gecesi düzenledi.

Sınıfta çiğ köfte yoğurup türkü söyleyen öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları kameraya yansıdı.

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