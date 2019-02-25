Daha önce sosyal medyaya öğrencileriyle söylediği türkü ve şarkılarla yansıyan öğretmen bu sefer de sıra gecesi düzenledi.
Sınıfta çiğ köfte yoğurup türkü söyleyen öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları kameraya yansıdı.
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