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  4. Öğretmen ve Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri zaman başlayacak? Fox TV'den flaş karar

Öğretmen ve Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri zaman başlayacak? Fox TV'den flaş karar

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2020 20:34 | Son Güncelleme

Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için son dakika kararı alındı. Üç dizinin de Ramazan Bayramı sonrasında sete çıkması planlanıyordu.

Öğretmen ve Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri zaman başlayacak? Fox TV'den flaş karar

FOX'un Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.

Koronavirüs nedeniyle setlerine ara verilen üç Fox TV dizisiyle ilgili gündeme yeni bir gelişme geldi. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenilirken, Baraj'ın 24 Temmuz'da sete çıkacağı iddia edildi.

Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim için bitti artık" dedi.


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