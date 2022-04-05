Öğretmen yazdı! Okul gezisinde öğrencilerin gözünün önünde cinsel ilişkiye giren çifti ifşa etti

İrlanda’da yaşayan ilginç bir olay Bayındırlık Ofisi’nin yerel şikayetleri değerlendirmesinin ardından ortaya çıktı. Ülkenin tarihi mülklerinde çiftlerin uygunsuz hareketler sergilediğine yönelik şikayetlerin artması üzerine ofis durumu detaylı bir şekilde araştırmaya karar verdi. Phoenix Park, Bru na Boinne, Castletown House ve Battle of the Boyne sitesinden gelen şikayetlere son olarak Kilkenny Kalesi’ni öğrencileriyle gezmek için gelen öğretmenin yaşadığı şok eklendi.

“DURUMDAN ÇOK RAHATSIZ OLDUM”

Öğrencilerinin tarihi kaleyi ziyaret ettiği sırada cinsel ilişkiye giren bir çifte maruz kaldıklarını ifade eden öğretmen, “Çocuklarımın böyle bir olaya maruz kalması beni çok mutsuz etti. Durumdan çok rahatsız oldum. Yetkililerin bu konuya ilişkin daha fazla önlem almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



