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90 yaşındaki adam sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi! Cezadan kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki...

19.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endoznezya’nın Magelang şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 90 yaşındaki emekli bir adam bir dükkanın önündeki sokakta cinsel ilişkiye girdi. Polisin araştırması sonucu gözaltına alınan adam cezadan kurtulmak için “120 yaşındayım” diyerek yalan söyledi.

90 yaşındaki adam sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi! Cezadan kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki...

Endonezya’nın Magelang şehrinde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kentteki bir dükkanın önünde yaşlı bir adam ve kadının sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği anlar ülkede şaşkınlık yarattı. Bölgedeki kişiler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ADAMIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

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Görüntüleri araştıran polis ekipleri adamın “J” lakabıyla tanınan 90 yaşındaki emekli olduğunu tespit etti. Kısa süre içinde yakalanan J., sorgusunda ceza almaktan kurtulmak için 120 yaşında olduğunu söyledi.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve görüntülerdeki kadını aradıklarını açıkladı. Yaşlı adam ve cinsel ilişkiye girdiği kadın kamu düzenini ihlal etmek suçundan yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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