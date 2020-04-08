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Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2020 20:25 | Son Güncelleme

Öğretmen dizisi her hafta olduğu gibi çarşamba günleri izleyici ile buluşuyor. Koronavirus önlemleri dolayısıyla bazı dizilerin çekimlerinin durması, akıllara Öğretmen dizisinin çekimleri de durduruldu. Öğretmen'in merakla beklenen yeni bölümü 8 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmedi. Yerine ise Organik Aşk filmi yayınlandı.Peki Öğretmen dizisi yeni bölüm neden yok? Öğretmen 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlker Kaleli'nin başrolde oynadığı Fox'un sevilen dizisi Öğretmen, bu hafta da yayın akışında yer almadı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen diziler arasında yer alan Öğretmen'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen dizisi gelecek haftalarda tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisinin son bölümünde Yılmaz Komiser, Sur çetesi lideri Kara'nın gizli mekanına baskın düzenledi. Kara tutuklanırken, Yılmaz Komiser ise Akif'i arayarak "İşlem tamam" dedi. Ateş'e müjdeyi veren Akif, "Abdullah Kara tutuklandı. Artık ailen için endişelenmene gerek kalmadı Ateş. Coşkun Bey de annenin durumunu öğrendi ve evinizde yatılı çalışması için hemşire ayarladı" dedi. Ateş ise aldığı bu haberle büyük sevinç yaşadı.

Akif ise aldığı haberin ardından öğrencilerine her şeyi anlatmaya karar verdi. Akif, "Arkadaşlarınız nerede olduğunu, neden burada olduğunuzu
ve bu videoyla ilgili tüm hikayeyi anlatmam lazım. Tuğrul ve..." dedikten sonra aniden fenalaşarak yere düştü ve bayıldı. Öğrencileri ise Akif'in yere yığılmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Akif'e ne oldu?

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