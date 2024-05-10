Öğretmene şiddete ceza artıyor! Yeni öğretmenlik meslek kanunu için Bakan Tekin tarih verdi: Caydırıcı tedbirler alacağız

Eğitim camiasını yasa boğan ve tepkilerin gelmeye devam ettiği müdür Oktugan cinayetiyle ilgili Bakan Yusuf Tekin, yeni düzenlemenin yolda olduğunu ifade etti.

Tekin, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında cinayetle ilgili konuşup yeni düzenlemeden detayları paylaştı. İşte Tekin'in açıklamaları:

"Maalesef çok üzücü bir olay oldu. Hep beraber tedbir alırsak çözebileceğimiz konular. Haziran ayından itibaren aldığımız tedbirlerle olayların yaşanmaması için çaba gösterdik. Valilerle yaptığımız toplantıda da gündemlerden bir tanesi okuldaki güvenlik tedbirleriydi.

"YENİ KANUN HAZIRLANDI: "CAYDIRICI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın talepleri, caydırıcılığa yönelik talepler oldu. Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladık. Bunun içinden okulda şiddeti önlemeye yer veriyoruz. Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız. Hem idari hem de hukuki açıdan tedbirler alıyoruz.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE CEZA ARTIYOR

Ceza oranlarının yüzde 50 artmasını sağlayacağız. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenmeyecek. Düzenlemenin haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz."