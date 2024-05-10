17 yaşındaki liseli neler yapmış neler! Müdür Oktugan cinayetinin şokunu ikiye katladı: Her okulda bir olay çıkarmış

Okulda sigara içmekten bahçedeki çardağı yakmaya birçok disiplin suçu işledi, son olarak müdür Oktugan'ı katletti... Yabancı uyruklu lise öğrencisi Y.K. tutuklanıp cezaevine gönderilirken geçmişte çıkardığı olaylar cinayetin şokunu ikiye katladı.

TARTIŞMADAN BERİ HUSUMET BESLİYORDU

Olaya ilişkin detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, Y.K.’nın okuldan ilişiğinin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma nedeniyle Oktugan’a husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında çocuğun fiilini planladığı şekilde icra ettiği, Y.K.’nın eğitimci Oktugan’ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

"YAŞADIKLARIMI KENDİME YEDİREMEDİM’’

Öte yandan Y.K.’nın savcılıkta verdiği ifadesi de ortaya çıktı. İHA'nın aktardığına göre; Y.K.’nın ifadesinde, "2023’ün ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan bu özel liseye kayıt oldum. Burada çeşitli sebeplerle hakkımda disiplin cezaları yazıldı, ben imzalamak istemedim. Aralık ayında sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annemin geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim Oktugan’ın odasına gittim, annemle oturuyorlardı. Anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim sırada müdür, ‘Burası Türkiye, benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz’ dedi. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı. Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi de aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim’’ dedi.

"OKULA GİDECEĞİMDEN KİMSENİN HABERİ YOKTU’’

Olaydan 1 gün önce aynı okulda okuyan birini gördüğünü ve aralık ayında yaşadığı olayın aklına geldiğini söyleyen Y.K. ifadesinin devamında, ‘’Tekrar sinir oldum. Müdürün hala okulda olup olmadığını sordum. Hala orada çalıştığını söyleyince 4 Mayıs günü 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Sabah anneme börek alacağımı söyleyerek çıktım, okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kapıya geldiğimde selam verdim, bir anda kapı açıldı. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak ‘Peşimden gelmeyin’ dedim. Kapıya koşup kapıyı zorladım, açılmayınca birinden açmasını rica ettim. Bir çocuk da kapıyı açtı. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı’na attım’’ ifadelerini kullandı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

Lise son sınıf öğrencisi Y.K., daha önce de disiplin kurallarına aykırı hareketler işlemişti. Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre; bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan’da beş ay önce kapanan bir özel okulda öğrenci olan Y.K buradan Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne geçti. Eylül ayında okulda sigara içtiği tespit edildi.

'YANGIN' İDDİASI

Aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı iddia edildi.

CİNAYET SIRASINDA BAŞKA OKULA KAYITLIYDI

2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak Eyüpsultan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’ne naklini aldı. Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan’la karşı karşıya geldi. Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılmadığını, başka bir özel okula ailesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer cinayetin işlendiği günlerde Y.K’nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk Y.K., Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





