EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti, mahkeme 'ihlal var' dedi...

Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası öğretmenlere tayin hakkı tanıyıp bunu kullanmayan öğretmenleri de başka yerlere atamıştı. Tartışma yaratan uygulama için peş peşe davalar açıldı. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in 'hukuka uygun' dediği uygulama yargıdan döndü. Peki karar bütün öğretmenleri etkileyecek mi?

Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti, mahkeme 'ihlal var' dedi...
Ufuk Dağ

Bir okulda öğrenci sayısı azaldığında ya da eş durumu gibi sebeplerle tayin istediğinde, o okulda okutacak dersi kalmayan öğretmenler ‘norm fazlası’ oluyor. Türkiye’de bu durumda olan yüzlerce öğretmen var. Aynı ilde bazı okullarda öğretmen açığı varken diğerinde fazlalık olması sebebiyle bu dengesizlik zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene problemin ortadan kalkması için farklı bir yol izledi.

Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin hukuka uygun demişti, mahkeme ihlal var dedi... 1

BAŞVURMAYANLAR DA ATANMIŞTI

MEB, önce bu öğretmenlere tayin hakkı tanıdı, buna başvurmayanları da aynı ilin farklı noktalarına resen atadı. Bu karara tepki gösteren bazı sendikalar ise öğretmenlerin başka ilçelere gitmesiyle aile bütünlüğünün bozulduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.

'İHLAL VAR' ÇIKIŞI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Eğitim-Bir-Sen’in İzmir ve Tokat’ta açtığı iki ayrı davada karar çıktı. İzmir’de norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen için açılan davada mahkeme, “ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük” ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin hukuka uygun demişti, mahkeme ihlal var dedi... 2

'AİLE' VURGUSU

Tokat’ta açılan bir başka davada da mahkeme, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmenin, talebi olmamasına rağmen “norm kadro fazlası” gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için anayasal bir yükümlülük olduğu belirtildi.

Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin hukuka uygun demişti, mahkeme ihlal var dedi... 3

EMSAL TEŞKİL EDİYOR MU?

Benzer mahkeme kararları daha önce de çıkmıştı. Başvurular bireysel olduğu için bütün norm kadro fazlası öğretmenler açısından emsal teşkil etmesi söz konusu değil. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldığı yayında “Bu uygulama hukuka uygun bir işlemdir” çıkışında bulunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullarda deprem incelemesiOkullarda deprem incelemesi
MEB düğmeye bastı! İlköğretim müfredatına yeni ders eklenecek MEB düğmeye bastı! İlköğretim müfredatına yeni ders eklenecek

Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı milli eğitim yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.