Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti, mahkeme 'ihlal var' dedi...

Bir okulda öğrenci sayısı azaldığında ya da eş durumu gibi sebeplerle tayin istediğinde, o okulda okutacak dersi kalmayan öğretmenler ‘norm fazlası’ oluyor. Türkiye’de bu durumda olan yüzlerce öğretmen var. Aynı ilde bazı okullarda öğretmen açığı varken diğerinde fazlalık olması sebebiyle bu dengesizlik zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene problemin ortadan kalkması için farklı bir yol izledi.

BAŞVURMAYANLAR DA ATANMIŞTI

MEB, önce bu öğretmenlere tayin hakkı tanıdı, buna başvurmayanları da aynı ilin farklı noktalarına resen atadı. Bu karara tepki gösteren bazı sendikalar ise öğretmenlerin başka ilçelere gitmesiyle aile bütünlüğünün bozulduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.

'İHLAL VAR' ÇIKIŞI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Eğitim-Bir-Sen’in İzmir ve Tokat’ta açtığı iki ayrı davada karar çıktı. İzmir’de norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen için açılan davada mahkeme, “ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük” ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

'AİLE' VURGUSU

Tokat’ta açılan bir başka davada da mahkeme, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmenin, talebi olmamasına rağmen “norm kadro fazlası” gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için anayasal bir yükümlülük olduğu belirtildi.

EMSAL TEŞKİL EDİYOR MU?

Benzer mahkeme kararları daha önce de çıkmıştı. Başvurular bireysel olduğu için bütün norm kadro fazlası öğretmenler açısından emsal teşkil etmesi söz konusu değil. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldığı yayında “Bu uygulama hukuka uygun bir işlemdir” çıkışında bulunmuştu.