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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı

29.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı. Sınav, 19 Kasım'da yapılacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı."

Uzman Öğretmenlik Sınavı örnek soru kitapçığı ve Başöğretmenlik Sınavı örnek soru kitapçığı'na 'www.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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