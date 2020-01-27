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Oğulcan Engin Acun Ilıcalı'yı aradı! Oğulcan Engin Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8'de Elazığ ve çevre illerde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için yardım gecesi düzenlendi. 51 milyon TL'nin toplandığı gecede Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de yaptığı bağışla gündem oldu.

Oğulcan Engin Acun Ilıcalı'yı aradı! Oğulcan Engin Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8'den canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli yardım program 5 saatten uzun sürdü.

Siyasi liderlerin, iş adamların ve ünlü isimlerin bağış yaptığı programın sonunda 51 milyon TL'den fazla para toplandı.

Acun Ilıcalı’dan Elazığ depremi için TV8'de yardım kampanyası! Türkiye tek yürek olduAcun Ilıcalı’dan Elazığ depremi için TV8'de yardım kampanyası! Türkiye tek yürek oldu

Gecede Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de yardım yaptı. Oğulcan Engin Tv8’in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin TL bağışladıklarını açıkladı. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL'lik bağış yaptı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
100 bin onlar için bi abd ziyaretidir.
OGULCAN NE İŞ YAPIYO
oğulcan acunu arayıp bağış yaptıysa ikisinin arasında olan bir şey biz nerden haberdar oluyoruz,yoksa bağış yapılacağı zaman medya da mı çağrıldı?
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