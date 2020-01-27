Oğulcan Engin Acun Ilıcalı'yı aradı! Oğulcan Engin Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8'den canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli yardım program 5 saatten uzun sürdü.

Siyasi liderlerin, iş adamların ve ünlü isimlerin bağış yaptığı programın sonunda 51 milyon TL'den fazla para toplandı.

Gecede Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de yardım yaptı. Oğulcan Engin Tv8’in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin TL bağışladıklarını açıkladı. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL'lik bağış yaptı.