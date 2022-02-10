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  4. Oğulcan Engin Miray Daner'le pozunu paylaştı! Çenesindeki değişime Seda Sayan'lı yorumlar

Oğulcan Engin Miray Daner'le pozunu paylaştı! Çenesindeki değişime Seda Sayan'lı yorumlar

10.02.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bir süredir aşk yaşadığı Miray Daner'le yanak yanağa pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun çenesindeki değişim gözlerden kaçmadı. Miray Daner hakkında sosyal medyada "Seda Sayan'dan mı etkilendin?" yorumları yapıldı.

Oğulcan Engin Miray Daner'le pozunu paylaştı! Çenesindeki değişime Seda Sayan'lı yorumlar

Oyuncu Miray Daner Kubilay Aka'dan ayrıldıktan bir süre sonra Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşıklar kameralardan kaçsa da sosyal medyada aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak estetikleriyle gündeme sık sık gelen Seda Sayan'ın oğlu oyuncu sevgilisiyle yanak yanağa pozlarını paylaştı. Aşk pozunda Miray Daner'in çenesindeki değişim göze çarptı.

Ekran Alıntısı

Çoğu takipçi "Dolguyu fazla kaçırmışsın" derken çoğu takipçi de "Seda Sayan'ın gelini olunca etkilendin mi?", "Seda Sayan'ın doktoruna mı gittin?", "Seda Sayan ve Selin Ciğerci karışımı olmuşsun" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Seda Sayan
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