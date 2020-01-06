Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Seda Sayan'ın da beğendiğini söylediği Ebru Şahin iddialara göre Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başladı.
Oğulcan Engin'in yeni kafesinde geçtiğimiz günlerde ikili ilk defa görüntülendi. Oğulcan Engin'in Cihangir'deki kafesi Emilys Garden'da oturan çift magazincilerden kaçmama kararı aldı.
İddialara göre ikilinin arasını Seda Sayan yaptı. Sayan, Ebru Şahin'i arayarak mekana çağırdı ve kendisi gelmedi. Ebru Şahin ve Oğulcan kafede karşılaştı ve uzunca bir süre sohbet etti. Oldukça eğlenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan Ebru Şahin ATV'de ekranlara gelen Hercai dizisinin başrolünde yer alıyor.
Hercai'nin yıldız ismi Ebru Şahin, Oğulcan Engin'den büyük yorumları peş peşe geldi. Ancak Ebru Şahin daha 25 yaşında. Oğulcan Engin 29 yaşında. Yani Ebru Şahin Oğulcan Engin'den büyük değil 4 yaş küçük.
30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano'da European School Of Economics'te öğrenim görmüştür.
Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya’da görev almaktadır.
Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka'lıdır.
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