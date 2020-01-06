MAGAZİN
  4. Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Hercai dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Ebru Şahin'in Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ebru Şahin ve Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Herkesin merak ettiği konuda ikili henüz bir açıklama yapmadı.

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Seda Sayan'ın da beğendiğini söylediği Ebru Şahin iddialara göre Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başladı.

Oğulcan Engin'in yeni kafesinde geçtiğimiz günlerde ikili ilk defa görüntülendi. Oğulcan Engin'in Cihangir'deki kafesi Emilys Garden'da oturan çift magazincilerden kaçmama kararı aldı.

Capture

İddialara göre ikilinin arasını Seda Sayan yaptı. Sayan, Ebru Şahin'i arayarak mekana çağırdı ve kendisi gelmedi. Ebru Şahin ve Oğulcan kafede karşılaştı ve uzunca bir süre sohbet etti. Oldukça eğlenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR? EBRU ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan Ebru Şahin ATV'de ekranlara gelen Hercai dizisinin başrolünde yer alıyor.

eiaeaea

Hercai'nin yıldız ismi Ebru Şahin, Oğulcan Engin'den büyük yorumları peş peşe geldi. Ancak Ebru Şahin daha 25 yaşında. Oğulcan Engin 29 yaşında. Yani Ebru Şahin Oğulcan Engin'den büyük değil 4 yaş küçük.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano'da European School Of Economics'te öğrenim görmüştür.

Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya’da görev almaktadır.

Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka'lıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Doğa Koleji tepkisi! 'Utanıyorum...'Doğa Koleji tepkisi! 'Utanıyorum...'
Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştıTuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin ve Ebru Şahin ebru şahin oğulcan engin

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya için soyundu: Saatler içinde 500.000 dolar topladı

İnanılmaz kampanya! Bağış yapana çıplak poz

77. Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde kırmızı halı şıklığı

Göğüsler ödüllerin önüne geçti!

Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Türkiye'yi sarsan intiharla ilgili sert paylaşım! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Demet Akalın: Öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum

Doğa Koleji tepkisi! 'Utanıyorum...'

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: "Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım"

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.