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Öğün gibi doyurucu ve vitaminli börekler yapın: Ispanaklı gül böreği tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatlerinde, sabah kahvaltılarında çok sevilen ve bolca tüketilen lezzetler arasında elbette börekler yer alıyor. Pek çok çeşidini bayıla bayıla tükettiğimiz böreklerden göze ve damağa en çok hitap edenlerden biri de elbette gül böreği! Peki peynirli ve patatesli olarak bol bol yapılan gül böreğinin ıspanakla yapılan tarifini merak ediyor musunuz? Cevabınız, "Evet!" ise buyurun tarife!

Öğün gibi doyurucu ve vitaminli börekler yapın: Ispanaklı gül böreği tarifi

Hazır yufkayla yapılacak en güzel tariflerden biri olan gül böreğini ıspanaklı olarak yapmak, damağınıza şenlik yaşatacak... Ispanağın aroması ve tadının işlediği bu çıtır atıştırmalıklar, aynı zamanda misafir sofralarında sunmak için de oldukça uygun. Çok doyurucu olan böreği, yanında yoğurtla tükettiğinizde öğün işlevi görecek. Aklınızda farklı bir fikir olarak kalmasını istediğimiz ıspanaklı gül böreği tarifimiz sizlerle!

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı yoğurt

  • Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 demet ıspanak

  • 1 kuru soğan

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 4 yufka

  • Susam

  • Çörekotu

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak böreğin iç harcını hazırlayın.

  • Ispanakları ayıklayın. Ardından sirkeli suda yarım saat bekletip, yıkayın.

  • Yıkadığınız ıspanakların fazla suyunu elinizle sıkıp doğradıktan sonra tuzla hafifçe ovun.

  • Kuru soğanı yemeklik olarak doğrayın.

  • Orta boy tavaya aldığınız kuru soğana ayçiçeği yağı ekleyin ve kavurun.

  • Pembeleşen soğanlara ıspanakları ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.

  • Ispanakları hafif diri kalacak şekilde pişirin. Bu esnada isteğe göre salça, tuz, karabiber ve pul biberini de ilave edin.

  • Böreğin içine ve üst katmanlarına sürülecek sosu hazırlamaya başlayın.

  • Bir karıştırma kasesinin içerisine 2 yumurtayı kırın.

  • İyice çırptığınız yumurtaların üzerine yoğurt ve sıvıyağı ekleyip, iyice karıştırın.

  • Yufkalarınızı geniş üçgenler halinde kesip hazırladığınız sosu yufkanın üzerine gezdirin.

  • Ardından hazırlanan ıspanaklı iç harçtan göz kararı olarak yufkanın geniş tarafına koyun.

  • Tıpkı kalem böreği sarar gibi sarın ve ardından kıvırarak gül şekline getirin.

  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tüm börekleri dizin ve kalan sostan gül böreklerine fırça yardımıyla sürün.

  • Bir yumurta sarısını çırpıp üzerine gezdirin.

  • Çörekotu ve susamları serpin.

  • Yufkaların sosu çekmesi için yarım saat bekletin.

  • Önceden ısıtılan 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarana dek pişirin.

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