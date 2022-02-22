Öğün gibi doyurucu ve vitaminli börekler yapın: Ispanaklı gül böreği tarifi

Hazır yufkayla yapılacak en güzel tariflerden biri olan gül böreğini ıspanaklı olarak yapmak, damağınıza şenlik yaşatacak... Ispanağın aroması ve tadının işlediği bu çıtır atıştırmalıklar, aynı zamanda misafir sofralarında sunmak için de oldukça uygun. Çok doyurucu olan böreği, yanında yoğurtla tükettiğinizde öğün işlevi görecek. Aklınızda farklı bir fikir olarak kalmasını istediğimiz ıspanaklı gül böreği tarifimiz sizlerle!

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

1 demet ıspanak

1 kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

4 yufka

Susam

Çörekotu

HAZIRLANIŞI