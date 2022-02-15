Oğuzhan Koç'lu paylaşım! Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı şoke etti

'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri nedeniyle Oğuzhan Koç'un tepkisini alan ve ilişkisini bitiren Demet Özdemir ayrılığa dayanamadı. İkili yeniden barıştı. Oğuzhan Koç sevgilisine 14 Şubat'ta sürpriz yaparak evlilik teklif etti.

Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Göğüs dekoltesi bulunan sade elbisenin fiyatı ise gündem oldu.

Ünlü oyuncu özel gece için tercih ettiği elbiseye 17 081TL ödedi.

AŞK POZU

Demet Özdemir özel gecenin ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile aşk pozunu da kalp emojisiyle paylaşıp paylaşımı da yorumlara kapadı.



