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  4. Oğuzhan Koç'lu paylaşım! Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı şoke etti

Oğuzhan Koç'lu paylaşım! Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı şoke etti

15.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile yeniden barışan Demet Özdemir 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldı. Ateşli sahnelerde oynadığı için sevgilisinden tepki gören ve ilişkisini bitiren Özdemir ayrılığa dayanamadı. Oyuncunun evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı ise şoke etti

Oğuzhan Koç'lu paylaşım! Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı şoke etti

'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri nedeniyle Oğuzhan Koç'un tepkisini alan ve ilişkisini bitiren Demet Özdemir ayrılığa dayanamadı. İkili yeniden barıştı. Oğuzhan Koç sevgilisine 14 Şubat'ta sürpriz yaparak evlilik teklif etti.

Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Göğüs dekoltesi bulunan sade elbisenin fiyatı ise gündem oldu.

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Ünlü oyuncu özel gece için tercih ettiği elbiseye 17 081TL ödedi.

AŞK POZU

Demet Özdemir özel gecenin ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile aşk pozunu da kalp emojisiyle paylaşıp paylaşımı da yorumlara kapadı.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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