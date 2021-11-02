MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

02.11.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak, geçmişte Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı. Ayrıldıktan sonra bambaşka birisine dönüşen Koçak, cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanırken, Koç'un, kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldattığını öğrenen Zeynep Koçak, ayrılık sonrası sırra kadem basmıştı. Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak, Instagram hesabından paylaştığı bacak pozuyla beğeni topladı.

Zeynep Koçak, siyahlar içindeki pozuna ''Her defasında buraya bir şey yazmak zorunda değilim arkadaşlar'' notunu düştü. Koçak'ın paylaşımına kısa sürede birçok yorum yağdı.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

Değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Koçak, şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Oğuzhan Koç ile uzun bir ilişki yaşamıştı.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde tanışan ikilinin evlenmesi beklenirken, Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'in aşk yaşadığını öğrenmişti.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

En son 2016 yılında 'Küçük Esnaf' filminde rol alan Zeynep Koçak, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Hasan Can Kaya ve sevgilisi Sultan San neden ayrıldı?Hasan Can Kaya ve sevgilisi Sultan San neden ayrıldı?
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar O Ses Türkiye Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin Zeynep Koçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Ünlü spiker yaşadığı korkunç tacizi anlattı! Tepkiler isyan ettirdi

Ünlü spiker yaşadığı korkunç tacizi anlattı! Tepkiler isyan ettirdi

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

76 ilde 'Sinyal' operasyonu

76 ilde 'Sinyal' operasyonu

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Göğsünü gere gere paylaştı! 93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.