Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan bacak şov! Paylaşımına yorum yağdı!

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanırken, Koç'un, kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldattığını öğrenen Zeynep Koçak, ayrılık sonrası sırra kadem basmıştı. Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak, Instagram hesabından paylaştığı bacak pozuyla beğeni topladı.

Zeynep Koçak, siyahlar içindeki pozuna ''Her defasında buraya bir şey yazmak zorunda değilim arkadaşlar'' notunu düştü. Koçak'ın paylaşımına kısa sürede birçok yorum yağdı.

Değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Koçak, şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Oğuzhan Koç ile uzun bir ilişki yaşamıştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde tanışan ikilinin evlenmesi beklenirken, Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'in aşk yaşadığını öğrenmişti.

En son 2016 yılında 'Küçük Esnaf' filminde rol alan Zeynep Koçak, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.



