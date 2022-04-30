Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan süper minili direk dansı pozu! "Pole dance desen var"

Bir dönem Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşayan ve sonrasında yolları ayrılan oyuncu Zeynep Koçak, son dönemde yüzündeki ve görünümündeki değişimle sık sık gündeme geliyor. Ekranlarda uzun süredir yer almayan isim, sosyal medyada hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

SÜPER MİNİSİYLE 'POLE DANSI' POZU VERDİ!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin sevilen isimleri arasında yer alan Zeynep Koçak, BKM kadrosunda yazdığı ve oynadığı skeçlerle çokça ses getirmişti.

Koçak, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyada 91 bin takipçisi bulunan oyuncudan bu kez 'Pole dansı' paylaşımı geldi.

Ünlü isim, direk dansı olarak da bilinen Pole dansını yaparken süper minisiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

"NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNUN FARKINDA MISIN?"

Koçak'ın "Pole dance desen var" notunu düştüğü paylaşıma binlerce beğeni yağarken, takipçilerden ise "Eve bir direk diktin mi?", "Sen ne kadar güzel olduğunun farkında mısın?", "Oo en sevdiğim" gibi yorumlar geldiği görüldü.

İşte Zeynep Koçak'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



