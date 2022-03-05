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Oğuzhan Uğur'dan eski sevgilisi Müjde Uzman'a teşekkür!

05.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, dijital platformda Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katıldı. Müjde Uzman'la birlikteliği boyunca 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündeme gelen Uğur, ünlü oyuncu ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı.

Oğuzhan Uğur'dan eski sevgilisi Müjde Uzman'a teşekkür!

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık" dedi.

"ÇOK AYRILAN-BARIŞAN BİR ÇİFTE DÖNDÜK"

Magazin basınına sitem eden Youtuber, "Magazinin devreye girmesiyle bu kadar ayrılmışız gibi gözüktük. Mesela ben birine tirp atamayacağımı öğrendim. Aşk acısı değilse de sosyal medyada slow şarkı paylaştığımda, ertesi gün 'Ayrıldılar, çünkü slow şarkı paylaştı' diye magazinde gördüm" ifadelerini kullandı.
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38 yaşındaki müzisyen, "İlişkimle ilgili o kadar çok yorum geliyor ki bir gün fotoğrafları arşivledim, ilk haber 'Fotoğraflar silindi' oldu. İkincisinde hakikaten kavga edip, fotoğrafları kaldırdım. Çok önemli bir şeymiş gibi. Biz de çok ayrılan-barışan bir çifte döndük" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİR İLİŞKİYDİ"

Oğuzhan Uğur, "O kadının da çok iyi işleri var, bu sektörde. Onun da dijital ayak izi çok önemli. Maalesef magazinlere, sosyal mecralara düşünce sulandırıldı. Biz de her tartışmamızda ayrılıyormuşuz gibi yansıdı. Bizim aramızdaki mesele kimseyi ilgilendirmezdi. Yıllarca sevgilim olmamıştı, bana bir ruh verdi kadın. Artık günbatımını izliyorum, yediğim yemekten keyif alıyorum. Finali ayrılık da olsa benim için çok saygı duyduğum bir ilişkiydi. Uzun zaman sonra robotluktan çıktım. Kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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