MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'in 'Kılıçdaroğlu' talebine yanıt geldi

Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'in 'Kılıçdaroğlu' talebine yanıt geldi

18.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melih Gökçek'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili talebine Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'dan yanıt geldi. Uğur'un yanıtı sosyal medyada dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'in 'Kılıçdaroğlu' talebine yanıt geldi

Eski Ankara Büyükşehir Beldiye Başkanı Melih Gökçek sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Gökçek son olarak, önümüzdeki günlerde Babala TV'ye çıkacak olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak kanalın kurucusu Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulundu.

Gökçek paylaşımında "Programlarında her görüşten gençlerin konuklarına soru sorduğundan bahsediyorsun. Ama bu kez konuğuna kıyak yapmak istediğini ifadelerinden çok net anlıyoruz. Hadi sende objektifliğin o’su varsa bana kontenjan ver sana 30 genç göndereyim…

Ekran Alıntısı

Vazgeçtim 20 genç göndereyim…Vazgeçtim 10 genç göndereyim. Okey dersen, Kamuoyuna açıkla dm’den telefonumu göndereyim… Kabul edemeyecek kadar kendine güvenin olmadığını biliyorum…. Ama en azından senin objektif biri olmadığını kamu oyuna bu vesileyle tweetimle ispatlamış olalım" dedi.

"ÖNCELİKLE ÇOK ZARİFSİNİZ..."

Bu sözlere ise Uğur'dan yanıt gecikmedi. Oğuzhan Uğur Melih Gökçek'e şu yanıtı verdi:

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu "Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Başkanım cevap verilemiyor tweetinize, alıntılamak zorunda kaldım. Öncelikle çok zarifsiniz, ancak kamuoyuna tarafsızlığımı kanıtlamanıza gerek yok, o zaten yapıldı sorunuza gelecek olursak, elbette kontenjan sağlarım, fakat 30 kişi biraz fazla takdir edersiniz. Süre açısından da çok sıkıntıya düşeriz. Dilerseniz otuzun sıfırını atıp (ki zamanında 6 sıfır atmışlığınız var, bir sıfırın lafı olmaz bence) sayıyı üçe indirelim ve kendilerini seve seve ağırlayalım.

SSSS

Saygı sınırını aşmayacaklarına ve kişisel sorular sormayacaklarına da siz kefil oldunuz sayar, sizi utandırmayacaklarını umar ve aynı saygıyı kendilerine göstereceğime söz veririm. Size verdiğim bu karşılığa rağmen cümlelerim içerisinde objektifliğin o'sunu bulamazsanız, sizde adaletin a'sı olmadığına emin olmalısınız. Teşekkürler. Güzel Angara'ma selamlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahallenin Muhtarları’nın Fadime’si son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıMahallenin Muhtarları’nın Fadime’si son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
Annesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdiAnnesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdi
Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Oğuzhan Uğur sosyal medya gençler

En Çok Okunan Haberler

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

EYT’de eksik prim günü detayı: 1 lira bile olsa…

EYT’de eksik prim günü detayı: 1 lira bile olsa…

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu!

Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu!

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.