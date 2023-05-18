Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim ama..."

Fatih Portakal, Fulya ile Umudun Olsun programında konuğun Fulya Öztürk'e cinsel içerikli film izlettiği iddiasına tepki göstererek "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat" demişti.

Öztürk de canlı yayında Portakal'a bağırarak "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günkü programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?" demişti.

FATİH PORTAKAL YANITI

Öztürk aylar sonra bu konuya dair pişmanlığını açıkladı. Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu olan Fulya Öztürk konu Fatih Portakal'a gelince "Biz kavgalıyız. Yanlıştı hep derim psikolojim normal değildi o videoyu izleyemiyorum ben ne kadar bu kadar bağırmışım. Çok bunalmışım demek ki... Çok üzüldüm ben çok haksızlığa maruz kaldım. Bağırmama gerekiyordu büyüğümdür gerek yoktu. Orada söylediğim sözlerin altına imzamı atarım ama o tarzım hatalıydı" dedi.

Muhabir Fatih Portakalı'ı "Gündüz kuşağı benle mi var oldu ben mi gözünüze battım bana da çok samimi gelmemişti açıkcası" diyerek de eleştirdi.

