Oğuzhan Uğur Hatay'da! 16 adet iş makinesi buldu... Cüneyt Özdemir'e bağlanıp isyan etti: Çok zoruma gidiyor. Başımı belaya sokmak istemiyorum

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldık... Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en büyük ikinci deprem büyük yıkıma yol açtı. Hem kış olması hem de enkazlara ulaşılamaması çalışmaları çok zorluyor.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da su ve ekmeğe ihtiyaç var. Dört bir yandan yardım gitmeye çalışırken Oğuzhan Uğur da soluğu Hatay'da aldı.

16 adet iş makinesi bulup Hatay' getiren Uğur Cüneyt Özdemir'e bağlanarak sitem etti. 3"9 yaşında Allah'a yalvardım keşke Superman olsam da birilerini uçarak, kaçarak kurtarsaydım" diyen Uğur şunları söyledi:



"Burada kaos var, insan çok fazla ama gönüllülerin malzemeleri yok. El feneri yok, çıplak ellerle insan çıkarmaya çalışıyorlar. Hava kararınca telefon ışıkları kullanılıyor ama şarj bitiyor, telefonlar çekmiyor. Yardımlar dağıtılamıyor çünkü koordine olunamıyor. Bu sınava hazırlanamamış, tabii ki devlet yetkileri burada fakat koordine edilemiyor."

"SU YOK CÜNEYT ABİ SU!"

Oğuzhan Uğur konuşmasının devamında "Su yok Cüneyt abi. Malzeme var vinç yok, koordinasyonda sıkıntı var. Siyaset yapmıyoruz ama... Uğranmamış binalar yanından geçip gidiyoruz. Haluk Levent'in arabasında suya saldırdı insanlar yağma gibi değil ihtiyaç moloz kaldırıyorlar su yok!" dedi.

Oğuzhan Uğur koordine olunmamasına sitem ederek "Açık söylemek zorundayım kameraların döndüğü ve dönmediği yerler var, kimsenin birbirinden haberi yok. Yetkililer gönüllüleri yönlendiremiyor. Bakanlarımızla karşılaştım, tırın dışında 15 kişi biz ne yapalım diye soruyorlar, bize soruyorlar." dedi.

"KÖTÜ BİR MANZARA VE YIKIM VAR"

Ünlü isim "Bu konu unutulacak bir konu değil. İnsanlar donarak öldü. Çok zor konuşuyorum, enkaz altında boğularak öldüler. 99 depremi için 'en azından' diyecek konuma geldik. En azından yazdı diyorum. Çok soğuk... Koordinasyonun gelişmesi gerekiyor, bu kadar saat üzerine faydası olur mu bilemiyorum. Kötü bir manzara ve yıkım var" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"DAHA GİRİLMEMİŞ MAHALLELER VAR"

Konuşmakta zorlanan Oğuzhan Uğur "Ben Youtuberim abi ben neden kamyon tır buluyorum, çok zoruma gidiyor tabii ki buradayız ama neden biz buradayız? Bir plan yok mu? Ukrayna bunun yanında solda sıfır kalır. Allah, kitap deyip insanları illüzyona uğratacaklarını gerçekleri söylesinler... Bazı birimlerin başındaki insanlar sanırım orada olmamalılar, daha da bir şey demek istemiyorum başımı belaya sokmak istemiyorum, Bugün AFAD'ın ulaşıyoruz demesine inanamıyorum ama girilmemiş mahalleler var. 15 çocuk bana soruyor ne yapacağız diye ben Youtuberim abi bana soruyorlar, ben yine de benim gördüklerim bunlar diyeyim de net başlık koymayayım" diyerek isyan etti.

