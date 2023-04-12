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Oğuzhan Uğur Muharrem İnce'yi konuk etti! "Her zamankinden gergin bir ortam vardı..."

12.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrasında gündemden düşmeyen isimlerden biri de Oğuzhan Uğur idi. Babala TV'ye Muharrem İnce'yi konuk alan Uğur sosyal medyada adından söz ettirdi. Ünlü fenomen yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur Muharrem İnce'yi konuk etti! "Her zamankinden gergin bir ortam vardı..."

BaBala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur son dönemde gündem olan isimlerden. Seçim sürecinde 4 partiden vekillik teklifi aldığını duyuran Uğur herkesi şaşırtmıştı.

Youtuber Oğuzhan Uğur siyasileri çıkardığı programlarıyla da adından söz ettiriyor. Uğur son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konuk aldı.

Sosyal medyaya yapılan çekimden kareler de düşürken Uğur da bir paylaşımda bulundu.

Ekran Alıntısı

Oğuzhan Uğur paylaşımında "Muharrem İnce bölümü az evvel bitti. 7 saat 15 dakika sürdü. Salonda CHP’liler ve TİP’liler ağırlıktaydı. Ak partililer, Zafer partililer, HDP’liler ve hatta LDP’liler de vardı. Yani Sn. İnce’ye sağlı sollu sorular geldi diyebiliriz. Her zamankinden gergin bir ortam vardı ama kazasız belasız bitirdik çok şükür. Ben yine harikaydım tabii" dedi.

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Oğuzhan Uğur sosyal medya

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